Убитых в Ингушетии боевиков подозревают в причастности к убийству росгвардейца

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Двух предполагаемых участников бандподполья, которые были убиты 18 августа в Сунженском районе Ингушетии, подозревают в причастности к убийству росгвардейца Увайса Алиева, сообщил информированный источник "Интерфакса".

По его словам, когда силовики, проводящие спецоперацию, осматривали схрон с оружием у селя Галашки, по ним открыли стрельбу. Двух боевиков убили ответным огнем. "Есть информация, что они причастны к убийству росгвардейца Алиева", - сказал собеседник агентства.

Оперативно-розыскные мероприятия в предгорной зоне Сунженского района продолжаются, силовики ищут сообщников убитых.

Потерь среди силовиков нет.

Один из убитых оказался жителем Ингушетии, его личность установлена, рассказал другой информированный источник. Личность второго еще не выяснена, возможно, это был брат первого, добавил он. По его предположению, нападавших было пятеро. Остальные скрылись в лесу, где нашли пистолет Увайса Алиева.

Бойца Росгвардии расстреляли вечером 28 июля недалеко от федеральной трассы "Кавказ", на окраине села Яндаре. У убитого похитили табельное оружие. В связи с гибелью Алиева было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов, о хищении оружия и о незаконном обороте оружия. Источники говорили, что в причастности к убийству подозревают банду Аслана Бютукаева, фигуранта дела о теракте в аэропорту "Домодедово".