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Житель Крыма задержан по подозрению в участии в украинском НВФ

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Крыма, подозреваемого в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования (НВФ) на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России в среду.

Отмечается, что подозреваемый в 2016 году выехал на территорию Украины, где "вступил в ряды незаконного вооруженного формирования т.н. "батальон им. Н. Челебиджихана". Там она обучался обращению с огнестрельным оружием, говорится в сообщении.

По данным УФСБ, в обязанности мужчины входили охрана расположения батальона, содействие Госпогранслужбе Украины при патрулированиях пограничной зоны, проверка лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска.

Отмечается, что впоследствии мужчина вернулся в Крым, продолжив "поддерживать контакты с членами НВФ и свою преступную деятельность по участию в батальоне".

Крымчанин задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ (участие в деятельности НВФ, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Организатором действующего в приграничных районах Херсонской области Украины "батальона имени Номана Челебиджихана" считается Ленур Ислямов, который в 2014 году занимал должность вице-премьера Крыма, а затем бежал на Украину. Он также является одним из организаторов продовольственной и энергетической блокад полуострова.

Исламские богословы Крыма в январе 2016 года издали фетву, запрещающую мусульманам полуострова вступать в батальон Ислямова. Они также выразили возмущение использованием имени первого муфтия мусульман Крыма, Литвы, Польши и Белоруссии Номана Челебиджихана (1885-1918) в названии батальона.

ФСБ Крым Украина

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