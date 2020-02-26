Список регионов для испытания машин-беспилотников расширен с двух до 13

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Правительство расширило список регионов, в которых разрешено тестирование беспилотных автомобилей, теперь их будет не два, а 13. Об этом говорится в постановлении кабмина от 22 февраля.

Кроме Москвы и Татарстана в перечень вошли Московская, Владимирская, Самарская, Нижегородская, Новгородская и Ленинградская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округа, Краснодарский край, Чувашия и Санкт-Петербург. Тестировать беспилотники там будут в течение двух лет с 1 марта 2020 года.

В Москве и Татарстане испытания проходят с декабря 2018 года.

В постановлении вводится понятие "партия высокоавтоматизированных транспортных средств", которое предполагает "не более 150 единиц". Отмечается, что в случае проведения эксперимента с целой партией таких машин одна из них будет случайным образом выбираться для проверки на соответствие требованиям безопасности.

Между тем, о планах тестирования крупных партий беспилотных автомобилей пока никто не сообщал.

Представитель национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет", под эгидой которой проводятся тесты беспилотников для разработки под них регулирующего законодательства, напомнил "Интерфаксу", что испытывать беспилотные автомобили сейчас имеют право МАДИ и "Яндекс".

"Яндекс" в основном этим и занимается. Компания испытывает около 100 легковых беспилотников на дорогах Москвы и на закрытых территориях "Сколково" и "Иннополиса". Ожидается, что вскоре право на испытания беспилотников на дорогах получит и "КАМАЗ". "Свое намерение вывести свои автомобили на дороги России высказывали Volvo и Scania, наши хорошие партнеры", - отмечают в "Автонете".

Говоря о конкретных планах по новым регионам тестирования, представитель НТИ привел примеры петербургского ООО "Научно-производственное объединение "Старлайн", которое собирается тестировать беспилотную Skoda Superb на Невском и Литейном проспектах Санкт-Петербурга, а также Ковровской технологической академии, которая планирует тесты беспилотной "Газели" в Коврове. В каждом случае речь идет максимум о двух машинах.

Как сообщалось, постановление о тестировании беспилотных автомобилей обсуждалось и готовилось в рамках рабочей группы НТИ "Автонет", куда входят представители автопроизводителей, а также представители МАДИ, Росстандарта, НАМИ, Минпромторга, Минтранса, МВД и других ведомств. "Это большой коллектив, и основным драйвером этого процесса была компания "Яндекс", которая и обосновала необходимость такого эксперимента и допуск высокоавтоматизированных автомобилей с пилотом-испытателем на дороги общего пользования", - говорил журналистам ранее президент НП "ГЛОНАСС" и соруководитель НТИ "Автонет" Александр Гурко.

Испытания беспилотников нужны для работы над регуляторной базы, которая требует уточнений прежде всего ради развития этого вида транспорта, объяснял в 2018 году тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев.