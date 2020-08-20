Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:12Заразились
на 20.08В России 942 106+4 785В мире 22 411 300+274 346

Путину сообщили о госпитализации Навального в результатах мониторинга СМИ

В Кремле не видят препятствий для его лечения за границей

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Кремле знают о госпитализации Алексея Навального, но президенту Владимиру Путину отдельно об этом не докладывали. Эта информация включена в результаты мониторинга СМИ, которые получает президент, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Да, СМИ размещают много информации об этом, мы также читаем эту информацию. Мы знаем, что он находится в тяжелом состоянии, врачи сейчас делают все, что необходимо, привлечены в Омске лучшие врачи, и, насколько нам известно также из сообщений СМИ, они используют методы телемедицины", - продолжил он.

По словам Пескова, консилиумы по Навальному проходят с участием врачей из Москвы.

Его спросили, поможет ли Кремль организовать перевозку оппозиционера за границу, если это потребуется для его лечения.

"Если обратятся к Кремлю или обратятся к Минздраву, или обратятся к любому ведомству, естественно. Многие граждане России в эти дни, хотя закрыты границы, выезжают на лечение за границу. И конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут", - заверил Песков.

"Разумеется, как и любому гражданину нашей страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления", - добавил он.

Версию об отравлении галлюциногеном Песков назвал "только предположением, было ли это отравление". Он напомнил, что результаты анализов не объявлялись, а любая версия должна быть подтверждена лабораторно.

Он заметил, что врачи работают над лечением пациента и делают все необходимое. "Кроме этого, они достаточно открыты в предоставлении детальной информации о том, что происходит", - сказал Песков.

Навальный почувствовал себя плохо, когда летел из Томска в Москву. Он потерял сознание на борту. Пилоты экстренно сели в Омске. Там политика забрала скорая и доставила в реанимацию. Врачи оценили его состояние как тяжелое, и сообщили, что удалось его стабилизировать. Соратники политика предположили, что его отравили. Сообщалось, что его подключили к аппарату ИВЛ. Минздрав Омской области подтвердил, что политик в коме. Ранее об этом писала его пресс-секретарь Кира Ярмыш, которая сопровождает политика.

Алексей Навальный Кира Ярмыш Омск Томск Москва S7 Кремль Дмитрий Песков

Новости по теме

Новости

Пресс-секретарь Навального сообщила, что к нему не пускают жену и врача

Пресс-секретарь Навального сообщила, что к нему не пускают жену и врача

В Минздраве сказали, что Навальный остается в естественной коме

В Минздраве сказали, что Навальный остается в естественной коме

Источник уточнил, что Навального подключили к ИВЛ ради перестраховки

Пресс-секретарь Навального сообщила о намерении полиции осмотреть его багаж

Пресс-секретарь Навального сообщила о намерении полиции осмотреть его багаж

Подрядчик из "большой тройки" "СтройТрансНефтеГаз" сменил владельца

Сын погибшего в ДТП с Ефремовым увеличил сумму иска на 1 млн рублей

Сын погибшего в ДТП с Ефремовым увеличил сумму иска на 1 млн рублей

Врачи не нашли травм у Навального

Сторонники мятежного схимонаха без него пришли к епархии на "крестный ход"

Сторонники мятежного схимонаха без него пришли к епархии на "крестный ход"

Испытания российских беспилотников без водителя перенесли на 2021 год

Екатеринбургская епархия заявила о запуганных отцом Сергием монахинях

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');