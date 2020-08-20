Путину сообщили о госпитализации Навального в результатах мониторинга СМИ

В Кремле не видят препятствий для его лечения за границей

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Кремле знают о госпитализации Алексея Навального, но президенту Владимиру Путину отдельно об этом не докладывали. Эта информация включена в результаты мониторинга СМИ, которые получает президент, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Да, СМИ размещают много информации об этом, мы также читаем эту информацию. Мы знаем, что он находится в тяжелом состоянии, врачи сейчас делают все, что необходимо, привлечены в Омске лучшие врачи, и, насколько нам известно также из сообщений СМИ, они используют методы телемедицины", - продолжил он.

По словам Пескова, консилиумы по Навальному проходят с участием врачей из Москвы.

Его спросили, поможет ли Кремль организовать перевозку оппозиционера за границу, если это потребуется для его лечения.

"Если обратятся к Кремлю или обратятся к Минздраву, или обратятся к любому ведомству, естественно. Многие граждане России в эти дни, хотя закрыты границы, выезжают на лечение за границу. И конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут", - заверил Песков.

"Разумеется, как и любому гражданину нашей страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления", - добавил он.

Версию об отравлении галлюциногеном Песков назвал "только предположением, было ли это отравление". Он напомнил, что результаты анализов не объявлялись, а любая версия должна быть подтверждена лабораторно.

Он заметил, что врачи работают над лечением пациента и делают все необходимое. "Кроме этого, они достаточно открыты в предоставлении детальной информации о том, что происходит", - сказал Песков.

Навальный почувствовал себя плохо, когда летел из Томска в Москву. Он потерял сознание на борту. Пилоты экстренно сели в Омске. Там политика забрала скорая и доставила в реанимацию. Врачи оценили его состояние как тяжелое, и сообщили, что удалось его стабилизировать. Соратники политика предположили, что его отравили. Сообщалось, что его подключили к аппарату ИВЛ. Минздрав Омской области подтвердил, что политик в коме. Ранее об этом писала его пресс-секретарь Кира Ярмыш, которая сопровождает политика.