Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:12Заразились
на 20.08В России 942 106+4 785В мире 22 411 300+274 346

Штаб Навального попросил Кремль о помощи с выездом в западную клинику

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Штаб основателя ФБК Алексея Навального откликнулся на обещание пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова посодействовать с перевозкой оппозиционера в западные клиники.

"Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе. Главный врач БСМП1 отказывает жене, мне и Ивану Жданову в предоставлении выписки или эпикриза", - написала лечащий врач Навального и глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева в твиттере.

Ранее в четверг Песков заявил, что Кремль при необходимости оперативно будет готов рассмотреть обращение о вывозе оппозиционера. "Если обратятся к Кремлю или обратятся к Минздраву, или обратятся к любому ведомству, естественно. Многие граждане России в эти дни, хотя закрыты границы, выезжают на лечение за границу. И, конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут", - сказал Песков журналистам.

Самолет, на котором Навальный возвращался из Томска в Москву, в четверг совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навальный был госпитализирован. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии, в коме.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что его могли отравить. По данным Ярмыш, оппозиционер ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска.

По данным информированного источника агентства, врачи поставили предварительный диагноз Навальному - отравление неустановленным психодиcлептиком (веществом, способным вызывать галлюцинации). Официально диагноз пока объявлен не был.

Хроника Навальный попал в больницу
ФБК Алексей Навальный

Новости по теме

Новости

Медики не нашли у Навального признаков инфаркта, инсульта и COVID-19

Медики не нашли у Навального признаков инфаркта, инсульта и COVID-19

Поверхность Байкала за 75 лет потеплела на 1 градус Цельсия

Поверхность Байкала за 75 лет потеплела на 1 градус Цельсия
Навальный попал в больницу

Жене Навального разрешили посетить мужа

Пандемия коронавируса

Режим самоизоляции для пожилых людей снимут в Подмосковье с 24 августа

Режим самоизоляции для пожилых людей снимут в Подмосковье с 24 августа
Навальный попал в больницу

Пресс-секретарь Навального сообщила, что к нему не пускают жену и врача

Пресс-секретарь Навального сообщила, что к нему не пускают жену и врача
Навальный попал в больницу

В Минздраве сказали, что Навальный остается в естественной коме

В Минздраве сказали, что Навальный остается в естественной коме
Навальный попал в больницу

Путину сообщили о госпитализации Навального в результатах мониторинга СМИ

Навальный попал в больницу

Источник уточнил, что Навального подключили к ИВЛ ради перестраховки

Навальный попал в больницу

Пресс-секретарь Навального сообщила о намерении полиции осмотреть его багаж

Пресс-секретарь Навального сообщила о намерении полиции осмотреть его багаж

Подрядчик из "большой тройки" "СтройТрансНефтеГаз" сменил владельца

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');