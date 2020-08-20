Пресс-секретарь Навального сообщила о намерении полиции осмотреть его багаж

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Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Полицейские хотят досмотреть багаж политика Алексея Навального, который госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

"Полиция требует досмотреть личные вещи Навального, включая его багаж", - написала Ярмыш в твиттере.

Полицию в больницу вызвали сами сторонники Навального. Позже Ярмыш сообщила, что полицейских в стационаре очень много, в том числе сотрудники угрозыска и транспортной полиции, а также туда приехали следователи Следственного комитета.

Навальный с соратниками летел из Томска в Москву рейсом S7. На борту ему стало плохо, он потерял сознание, и пилоты экстренно сели в Омске. Вместе с ним с рейса сошли два его спутника. Навального на скорой доставили в реанимацию больницы скорой помощи №1. Он был подключен к аппарату ИВЛ, врачи назвали его состояние стабильно тяжелым. Ярмыш сообщала, что он не приходил в сознание.

Навальный приезжал в Томск ради создания видеоролика, сообщила "Интерфаксу" руководитель регионального штаба Навального Ксения Фадеева.

Соратники Навального считают, что его отравили. Ярмыш говорила, что он ничего с утра не ел, только выпил стакан чая в аэропорту Томска. В S7 заявили, что на борту он ничего не ел и не пил.

Некоторые телеграм-каналы сообщили, что Навальный в среду вечером якобы пил спиртное в поселке Кафтанчиково под Томском.

"Вижу, кремлевские телеграм-каналы стали отрабатывать новый темник: якобы Навальный вчера вечером много пил, а сегодня сам принял таблетку от похмелья, что и спровоцировало отравление. Это неправда. Он не пил вчера и не принимал никаких таблеток сегодня", - написала Ярмыш.

Источник "Интерфакса" сказал, что предварительный диагноз - отравление неустановленным психодиcлептиком, веществом, вызывающим галлюцинации. Врачи обещают поставить диагноз к концу дня. Травматические повреждения они исключили.