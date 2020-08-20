Источник уточнил, что Навального подключили к ИВЛ ради перестраховки

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Оппозиционера Алексея Навального при поступлении в больницу Омска подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, чтобы перестраховаться, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Утром его привезли, был без сознания, подключили к ИВЛ неинвазивным способом. Навальный дышал сам, медики перестраховались", - сказал собеседник агентства.

Самолет, на котором летел Навальный из Томска в Москву, совершил в четверг вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционера госпитализировали, он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Его пресс-секретарь Кира Ярмыш предположила, что Навального могли отравить. По ее данным, он ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. "Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость", - уточнила Ярмыш.

По данным информированного источника агентства, врачи поставили предварительный диагноз – отравление неустановленным психодиcлептиком.

Соратники Навального написали заявление в полицию и в СКР. Сотрудники правоохранительных органов в Омске проводят проверку по факту инцидента.

Руководство кофейни на втором этаже томского аэропорта начало внутреннюю проверку в связи с предполагаемым отравлением Навального.

Навальный, по данным регионального штаба, приезжал в Томск для съемки видеоролика.