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Врачи не нашли травм у Навального

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Омске врачи больницы скорой помощи №1 (БСМП-1) стабилизировали состояние Алексея Навального и продолжают интенсивную терапию, сообщил заместитель главврача учреждения Анатолий Калиниченко. Он добавил, что повреждений травматического характера у пациента врачи не нашли.

"Состояние пациента стабильное, продолжается интенсивная терапия. На текущий момент мы продвинулись в диагностике заболевания, получено несколько десятков исследования параметров крови, работы головного мозга и других органов", - сказал Калиниченко.

Находится ли Навальный в коме, он не уточнил. Ранее о том, что политик без сознания, в коме и на аппарате ИВЛ сообщала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

"Врачи сейчас занимаются спасением жизни Алексея Навального, продолжается его активное лечение. В отделении имеется специализированный центр для лечения таких пациентов", - добавил замглавврача.

Ранее стало известно, что Навального положили в реанимацию этой больницы в тяжелом состоянии. Ему стало плохо на борту самолета, который летел из Томска в Москву, и он потерял сознание. Пилоты пошли на экстренную посадку в Омске.

Ярмыш сообщила, что с утра он только выпил чаю в аэропорту Томска. Владелец кофейни, где это произошло, уже пообещал проверить записи с камер наблюдения. В авиакомпании S7, рейсом которой летел Навальный с соратниками, заявили, что политик на борту ничего не ел и не пил.

Соратники политика считают, что его отравили. Они требуют, чтобы было возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь общественного деятеля.

В больницу была вызвана полиция. По словам Ярмыш, затем туда приехали и следователи.

По словам источника "Интерфакса", предварительный диагноз врачей - отравление неизвестным психодислептиком, веществом, вызывающим галлюцинации. Калиниченко высказал предположение, что диагноз будет установлен до конца дня.

Алексей Навальный Кира Ярмыш Омск Томск Москва S7 Анатолий Калиниченко

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