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В Минздраве сказали, что Навальный остается в естественной коме

В Минздраве сказали, что Навальный остается в естественной коме
Больница в Омске, где находится Алексей Навальный
Фото: Алексей Петров/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Политик Алексей Навальный, который утром в четверг попал в реанимацию в Омске, остается в состоянии естественной комы, он по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ, сообщили пресс-службе Минздрава Омской области.

Оппозиционеру стало плохо, когда он летел из Томска в Москву. Он потерял сознание на борту. Его соратники считают, что его отравили. Самолет экстренно сел в Омске, и политика доставили в больницу скорой помощи №1 (БСМП).

Врачи оценили состояние пациента как тяжелое, но затем сказали, что его удалось стабилизировать.

С первых минут после поступления Навального в больницу с ним были начаты интенсивные реанимационные мероприятия, проведено большое количество исследований, сказал замглавврача БСМП N1 Анатолий Калиниченко.

"Я позволю себе некоторое осторожное высказывание, учитывая то состояние, в котором он был доставлен, учитывая неясность полную диагноза - то, что нам удалось его стабилизировать, то, что нам удалось сейчас иметь ту клиническую картину, которая есть - для нас это некоторый осторожный, аккуратненький хороший прогностический признак. Повторюсь: на эту минуту времени", - отметил он.

По его словам, врачи БСМП провели несколько дистанционных консультаций со специалистами ведущих медицинских центров России.

"Все они считают, что все лечебно-диагностические мероприятия, которые были у нас проведены, проведены правильно, своевременно и в полном объеме", - сказал Калиниченко.

Ранее о том, что омские врачи консультируются с московскими специалистами, сообщал пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.

Врачи говорят, что диагноз поставят позднее в четверг. По данным информированного источника "Интерфакса", предварительная версия - отравление неустановленным психодиcлептиком. Еще один источник сказал, что Навальный дышал сам, когда его привезли в больницу, а к аппарату ИВЛ его подключили неинвазивным способом для перестраховки.

Алексей Навальный Кира Ярмыш Омск Томск Москва S7 Минздрав

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