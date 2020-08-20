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Жене Навального разрешили посетить мужа

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Медики пустили супругу Алексея Навального Юлию в палату к мужу, сообщает пресс-служба Минздрава Омской области.

"По ее (Юлии Навальной - ИФ) просьбе мы организовали посещение пациента в палате реанимации с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Его состояние стабильное, он находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ", - говорится в пресс-релизе.

Также сообщается, что омские медики консультировались с двумя федеральными медицинскими центрами, специализирующихся на токсикологии и реаниматологии, которые согласились с выбранной тактикой лечения. Об этом также проинформировали Навальную.

Ранее сообщалось, что супруга Навального приехала в Омск, но ее не пускали в палату к мужу.

В четверг утром пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что оппозиционеру стало плохо во время полета из Томска в Москву. По этой причине самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован.

По данным Ярмыш, Навальный ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она предположила, что Навального могли отравить. Источник в медицинских кругах в свою очередь сообщил "Интерфаксу", что врачи поставили предварительный диагноз Навальному - острое отравление неустановленным психодиcлептиком (психодиcлептики – вещества, способные вызывать галлюцинации).

Алексей Навальный Юлия Навальная Омская область

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