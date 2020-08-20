Пресс-секретарь Навального сообщила, что к нему не пускают жену и врача

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Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Жена политика Алексея Навального Юлия и его врач Анастасия Васильева прилетели в Омск, где он лежит в реанимации больницы скорой помощи №1, но их к нему не пускают, пишет пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

По ее словам, Васильеву не пропускают без решения службы безопасности и потому, что у нее нет с собой диплома врача.

Юлию Навальную не пускают и говорят, что "паспорт без свидетельства о браке - недостаточное доказательство их с Алексеем родства", продолжила Ярмыш. "Ну и что, даже если вы жена, пациент согласия на ваше посещение не давал". Прямо так и говорят", - пишет она.

Она считает, что врачи больницы находятся под давлением и "запуганы".

Ярмыш также высказала сомнение, что в этой больнице достаточно оборудования для "исследования тех токсинов, которыми отравили Навального".

Вместе с Юлией Навальной и Анастасией Васильевой в Омск прилетел и директор ФБК Иван Жданов.

Навальному стало плохо в самолете, когда он летел из Томска в Москву. Он потерял сознание. Пилоты экстренно сели в Омске, и политика доставили в реанимацию. О его состоянии сообщают пресс-служба Омского областного Минздрава и замглавврача больницы Анатолий Калиниченко.

Известно, что политик находится в естественной коме и неинвазивным способом подключен к аппарату ИВЛ. Врачи сначала сказали, что он в тяжелом состоянии, а позже Калиниченко отметил, что пациента удалось стабилизировать, хотя речь по-прежнему шла о борьбе за его жизнь.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что омские врачи консультируются с московскими специалистами. Калиниченко подтвердил, что прошло несколько дистанционных консультаций со специалистами ведущих медицинских центров России, и все они считают, что врачи омской больницы все сделали правильно и вовремя. Замглавврача отметил, что с учетом полной неясности диагноза, то, что пациента удалось стабилизировать, это пока хороший признак.

По предварительному диагнозу, Навальный отравился неустановленным психодиcлептиком, сообщил "Интерфаксу" источник в медицинских кругах.