Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:12Заразились
на 20.08В России 942 106+4 785В мире 22 411 300+274 346

Пресс-секретарь Навального сообщила, что к нему не пускают жену и врача

Пресс-секретарь Навального сообщила, что к нему не пускают жену и врача
Фото: Reuters

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Жена политика Алексея Навального Юлия и его врач Анастасия Васильева прилетели в Омск, где он лежит в реанимации больницы скорой помощи №1, но их к нему не пускают, пишет пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Жена Алексея Юля Навальная, его лечащий врач Анастасия Васильева и директор ФБК Иван Жданов прилетели в Омск. В реанимацию их не пускают. Анастасию - без диплома врача и без разрешения службы безопасности, Юлю - потому что паспорт без свидетельства о браке - недостаточное доказательство их с Алексеем родства. "Ну и что, даже если вы жена, пациент согласия на ваше посещение не давал". Прямо так и говорят. Алексея привезли в реанимацию в бессознательном состоянии, сейчас он в коме, когда он должен был дать согласие?! На врачей очевидно давят, они запуганы и только твердят, что состояние Навального не изменилось. Песков при этом комментирует ситуацию заверениями, что лечат Алексея "лучшие врачи". Не знаю, какие здесь врачи, но это обычная станция скорой помощи, тут и близко нет оборудования, необходимого для исследования тех токсинов, которыми могли отправить Навального. Все происходящее чудовищно и вне зависимости от того, лично или нет он отдавал этот приказ, в отравлении Алексея виноват Владимир Путин. Но каждый, кто сейчас не помогает семье и врачам Алексея, тоже берет на себя немного вины за все, что может случиться.

A post shared by Kira Yarmysh (@kira_yarmysh) on

По ее словам, Васильеву не пропускают без решения службы безопасности и потому, что у нее нет с собой диплома врача.

Юлию Навальную не пускают и говорят, что "паспорт без свидетельства о браке - недостаточное доказательство их с Алексеем родства", продолжила Ярмыш. "Ну и что, даже если вы жена, пациент согласия на ваше посещение не давал". Прямо так и говорят", - пишет она.

Она считает, что врачи больницы находятся под давлением и "запуганы".

Ярмыш также высказала сомнение, что в этой больнице достаточно оборудования для "исследования тех токсинов, которыми отравили Навального".

Вместе с Юлией Навальной и Анастасией Васильевой в Омск прилетел и директор ФБК Иван Жданов.

Навальному стало плохо в самолете, когда он летел из Томска в Москву. Он потерял сознание. Пилоты экстренно сели в Омске, и политика доставили в реанимацию. О его состоянии сообщают пресс-служба Омского областного Минздрава и замглавврача больницы Анатолий Калиниченко.

Известно, что политик находится в естественной коме и неинвазивным способом подключен к аппарату ИВЛ. Врачи сначала сказали, что он в тяжелом состоянии, а позже Калиниченко отметил, что пациента удалось стабилизировать, хотя речь по-прежнему шла о борьбе за его жизнь.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что омские врачи консультируются с московскими специалистами. Калиниченко подтвердил, что прошло несколько дистанционных консультаций со специалистами ведущих медицинских центров России, и все они считают, что врачи омской больницы все сделали правильно и вовремя. Замглавврача отметил, что с учетом полной неясности диагноза, то, что пациента удалось стабилизировать, это пока хороший признак.

По предварительному диагнозу, Навальный отравился неустановленным психодиcлептиком, сообщил "Интерфаксу" источник в медицинских кругах.

Алексей Навальный Кира Ярмыш Омск Томск Москва S7 Юлия Навальная Иван Жданов

Новости по теме

Новости

В Минздраве сказали, что Навальный остается в естественной коме

В Минздраве сказали, что Навальный остается в естественной коме

Путину сообщили о госпитализации Навального в результатах мониторинга СМИ

Источник уточнил, что Навального подключили к ИВЛ ради перестраховки

Пресс-секретарь Навального сообщила о намерении полиции осмотреть его багаж

Пресс-секретарь Навального сообщила о намерении полиции осмотреть его багаж

Подрядчик из "большой тройки" "СтройТрансНефтеГаз" сменил владельца

Сын погибшего в ДТП с Ефремовым увеличил сумму иска на 1 млн рублей

Сын погибшего в ДТП с Ефремовым увеличил сумму иска на 1 млн рублей

Врачи не нашли травм у Навального

Сторонники мятежного схимонаха без него пришли к епархии на "крестный ход"

Сторонники мятежного схимонаха без него пришли к епархии на "крестный ход"

Испытания российских беспилотников без водителя перенесли на 2021 год

Екатеринбургская епархия заявила о запуганных отцом Сергием монахинях

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');