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Песков напомнил, что Навальному стало плохо именно в самолете

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - У врачей пока нет ясности с причинами состояния Алексея Навального, но лечащий врач считает его транспортировку невозможной, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что политику накануне стало плохо именно в самолете после набора высоты.

Навальный попал в больницу

"Что касается перевозки по воздуху - лечащий врач, который несет ответственность за состояние здоровья больного, придерживается точки зрения, что сейчас пока до конца не известно, что стало причиной, пока мы только констатируем, что больному стало плохо именно в самолете после набора высоты", - сказал Песков.

"Вы знаете, что прилетел самолет из Германии, врачи сегодня утром, насколько нам известно, мы сегодня поинтересовались, как там обстоят дела, наши врачи пригласили прибывших из Германии врачей, побывать в больнице, принять участие в консилиуме с нашими врачами, получить всю информацию о методах лечения, доступных анализах и так далее", - продолжил он.

Песков не в курсе, принимают ли врачи из Германии в этом участие, но российские врачи с ними в полном контакте. "Что касается перевозки по воздуху - лечащий врач, который несет ответственность за состояние здоровья больного, придерживается точки зрения, что сейчас пока до конца не известно, что стало причиной, пока мы только констатируем, что больному стало плохо именно в самолете после набора высоты", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос, получил ли Кремль соответствующее обращение от представителей Навального о содействии в вывозе оппозиционера на лечение за границу, Песков сказал: "Как таковое обращение мы не получали, по крайней мере мне не известно, что какое-то обращение приходило, были только сообщения в соцсетях. Но здесь, наверное, и не нужна какая-то лишняя бюрократия".

В четверг Песков сказал, что, если Кремлю поступит просьба помочь с отправкой оппозиционера на лечение за границу, чиновники будут готовы оперативно ее рассмотреть.

Вечером в четверг лечащий врач Навального Анастасия Васильева через твиттер попросила Кремль помочь с оформлением документов для транспортировки политика. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утром призвала журналистов напомнить Пескову на брифинге о его обещании. Омские врачи говорят, что Навальный нетранспортабелен. При этом признаков отравления они не нашли.

Песков также сказал, что пока не видит поводов для докладов силовых ведомств президенту о ситуации с Алексеем Навальным и Владимир Путин не собирается обсуждать это с европейскими лидерами.

"До сих пор анализы собственно не выявили ничего. Исключен какой-то набор веществ, которые могли бы стать причиной для отравления, но это не является исчерпывающим. Это очень сложные анализы на токсикологию и требуется время для их выполнения - не за сутки и не за двое. Пока результата нет", - заявил пресс-секретарь.

Хроника 20 – 21 августа 2020 годаНавальный попал в больницу
Дмитирй Песков Владимир Путин Алексей Навальный Анастасия Васильева Германия Омск

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