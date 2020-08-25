COVID-19 подтвердили у 195 постояльцев дома престарелых в Комсомольске-на-Амуре

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В интернате для престарелых в Комсомольске-на-Амуре коронавирусом заразились 195 человек, в том числе 27 сотрудников. Всего там 414 постояльцев, сообщили в пресс-службе администрации Хабаровского края. Вспышку коронавирусной инфекции в интернате выявили на прошлой неделе.

По словам чиновников, у большинства заразившихся болезнь протекает бессимптомно. Всех их положили в стационары Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. Как объясняли в краевом правительстве, в основном заболевшим больше 75 и 80 лет, среди них есть лежачие, госпитализацию провели из предосторожности.

В доме престарелых введен масочный режим, сотрудники работают с учетом зонирования, исключающего контакты с другим персоналом. Постояльцев кормят в комнатах.

И.о. замглавы правительства Края Евгений Никонов распорядился снять с должности директора интерната. Также он поручил привить всех постояльцев от гриппа и пневмококковой инфекции и направить в учреждение дополнительных медиков для помощи постояльцам.

Еще Никонов поручил обустроить в Комсомольске-на-Амуре обсерваторы на 100 человек с учетом возможного роста заболеваемости. Все стационарные учреждения, подведомственные министерству соцзащиты региона будут проверены на соблюдение санитарных мер.

20 августа в интернате среди постояльцев выявили первых ковид-положительных. 75 человек госпитализировали с признаками ОРВИ. 37 из них направили в Хабаровск вертолетами.