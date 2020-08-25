Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:59Заразились
на 24.08В России 961 493+4 744В мире 23 647 377+226 959

COVID-19 подтвердили у 195 постояльцев дома престарелых в Комсомольске-на-Амуре

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В интернате для престарелых в Комсомольске-на-Амуре коронавирусом заразились 195 человек, в том числе 27 сотрудников. Всего там 414 постояльцев, сообщили в пресс-службе администрации Хабаровского края. Вспышку коронавирусной инфекции в интернате выявили на прошлой неделе.

Пандемия коронавируса

По словам чиновников, у большинства заразившихся болезнь протекает бессимптомно. Всех их положили в стационары Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. Как объясняли в краевом правительстве, в основном заболевшим больше 75 и 80 лет, среди них есть лежачие, госпитализацию провели из предосторожности.

В доме престарелых введен масочный режим, сотрудники работают с учетом зонирования, исключающего контакты с другим персоналом. Постояльцев кормят в комнатах.

И.о. замглавы правительства Края Евгений Никонов распорядился снять с должности директора интерната. Также он поручил привить всех постояльцев от гриппа и пневмококковой инфекции и направить в учреждение дополнительных медиков для помощи постояльцам.

Еще Никонов поручил обустроить в Комсомольске-на-Амуре обсерваторы на 100 человек с учетом возможного роста заболеваемости. Все стационарные учреждения, подведомственные министерству соцзащиты региона будут проверены на соблюдение санитарных мер.

20 августа в интернате среди постояльцев выявили первых ковид-положительных. 75 человек госпитализировали с признаками ОРВИ. 37 из них направили в Хабаровск вертолетами.

Хроника коронавируса. Август.

25
Хошиминский зоопарк столкнулся с сокращением числа посетителей из-за пандемии COVID-1921 августа. В аквапарке Ухани устроили водную вечеринку по случаю начала фестиваля электронной музыки, в которой приняли участие тысячи человек. Фотографии и видеозаписи мероприятия вызвали всеобщее возмущение.20 августа. В Венесуэле официально подтверждено 35 697 случаев заражения коронавирусом, 297 заболевших умерли. На фото: юноша во время бесплатных уроков музыки в Культурном центре в Каракасе.20 августа. Медицинский центр Университета Амстердама обнаружил, что грудное молоко женщин, перенесших инфекцию Covid-19, содержит антитела против коронавируса.19 августа. Индия остается на третьем месте по количеству больных. За минувшие сутки число заразившихся достигло 2 млн 767 тыс. 273, число летальных исходов - 52 тыс. 889, поправились более 2 млн.18 августа. В Таиланде для соблюдения гражданами социальной дистанции в общественных местах наносят разметку.17 августа. Число жертв коронавируса в США превысило 170 тысяч. С начала пандемии в Соединенных Штатах зафиксировано более 5,4 миллиона случаев заражения, излечились 1,8 миллиона человек.14 августа. После ослабления карантинных ограничений в уругвайском Монтевидео открылся для посетителей театр Солис.13 августа. Начальная школа в центре Йоханнесбурга продолжает работу в условиях пандемии коронавируса, обеспечивая социальную дистанцию для школьников.12 августа. В США число случаев COVID-19 превысило 5 151 369. За сутки в стране выявлено 40 522 новых заражения короновирусной болезни.11 августа. Пандемия коронавируса привела к резкому росту загрязнения окружающей среды одноразовыми масками для лица и защитными перчатками. На фото: чайка в порту Дувра, Великобритания.11 августа. Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции. Работы над созданием препарата финансирует РФПИ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей успешно привилась российской вакциной.10 августа. В Бразилии объявили траур по ста тысячам умерших от коронавируса. По числу инфицированных и летальных исходов страна занимает второе после США место в мире.7 августа. В Индии число случаев заражения коронавирусом превысило 2 млн. На фото: медицинский работник отдыхает перед погребением женщины, скончавшейся от COVID-19 на кладбище в Нью-Дели.6 августа. Спортивный зал филиппинского города Навотас переоборудовали в штаб по тестированию на COVID-19.6 августа. Токийские джентльменские клубы оборудовали защитными акриловыми экранами. Клиенты-мужчины сидят внутри, а женщины их развлекают, находясь за пределами купола.6 августа. Индия остается на третьем месте по количеству больных. За минувшие сутки число заразившихся выросло на 56 282, достигнув 1 964 536, число летальных исходов за сутки увеличилось на 904 случая до 40 699, выздоровели более 1,3 млн.5 августа. Собор Святого Михаила и Гудулы в Брюсселе украсила инсталляция "Оригами для жизни". Акция придумана дизайнером Чарльзом Кайсином, чтобы помочь собрать средства в пользу бельгийской больницы Erasme.4 августа. Музей Виктории и Альберта в Лондоне готовится к открытию после перерыва из-за пандемии коронавируса.3 августа. Из-за ограничений по количеству зрителей на трибунах любителям спидвея пришлось арендовать подъемные краны, чтобы наблюдать за соревнованиями в польском Люблине.3 августа. В Берлине прошла акция против COVID-ограничений.2 августа. Театр "Амазонас" в бразильском Манаусе открывается после нескольких месяцев карантина.2 августа. В Мексике на территории автокинотеатра прошла Воскресная месса.1 августа. В некоторых жилых домах Мумбаи внутри лифтов установили губки с зубочистками, чтобы люди могли не прикасаться к кнопкам голыми руками.1 августа. Куба является одной из немногих латиноамериканских стран, которым удалось сдержать новый коронавирус. Общее количество зараженных в стране около 2 646 человек.
Хошиминский зоопарк столкнулся с сокращением числа посетителей из-за пандемии COVID-19
Хабаровский край Комсомольск-на-Амуре коронавирус

Новости по теме

Новости

Трейдеры предупредили о возможном подорожании перевалки зерна в Новороссийске

Гендиректор "Вектора" объяснил необходимость нескольких вакцин от COVID-19

Гендиректор "Вектора" объяснил необходимость нескольких вакцин от COVID-19
ДТП с участием Михаила Ефремова

Адвокат Ефремова сообщил СК и Генпрокуратуре о давлении и угрозах

Навальный попал в больницу

В Омске у Навального не нашли ингибиторов холинэстеразы, но сразу вкололи атропин. Обобщение

Глава Тувы во второй раз заразился COVID-19

Глава Тувы во второй раз заразился COVID-19
Навальный попал в больницу

Омские врачи выяснят причину расхождения с Charite по анализам Навального

Что произошло за день: понедельник, 24 августа

Навальный попал в больницу

В омской больнице заявили, что в организме Навального не было ингибитора холинестеразы

В омской больнице заявили, что в организме Навального не было ингибитора холинестеразы

Россиян решили штрафовать за нарушение правил возвращения из-за рубежа

Навальный попал в больницу

Немецкие врачи заявили об отравлении Навального

Немецкие врачи заявили об отравлении Навального
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');