Заразившихся COVID-19 постояльцев дома престарелых эвакуировали в Хабаровск

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Пожилых пациентов, заразившихся коронавирусом в интернате для престарелых в Комсомольске-на-Амуре, авиарейсом доставили в хабаровскую больницу №11, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

По словам главврача хабаровской ГКБ №11 Романа Цымбалюка, за два дня в больницу доставлены 37 пациентов.

"Сегодня привезли четверых лежачих. Реаниматологи осмотрели их, решили, что они не нуждаются в реанимационной помощи, они просто лежачие. Распределены в отделения, близкие по профилям. Остальные в основном ходячие, каталочные. Сейчас ни у кого угрозы жизни нет", - сказал Цымбалюк в видео, предоставленном журналистам в понедельник.

Зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов заявил, что пациенты были госпитализированы из-за возраста.

"Все люди далеко за 75, 80 лет. Все имеют массу сопутствующих заболеваний и в течение 6-7 дней их нужно очень активно наблюдать, чтобы не допустить ситуацию, связанную с развитием внебольничной пневмонии, связанной с коронавирусом", - сказал Никонов.

По словам главного врача больницы, персонал обучен лечению COVID-19, медицинских препаратов и средств защиты достаточно. Если вспышка продолжится, то хабаровская больница сможет принять еще 50-70 пациентов из Комсомольска-на-Амуре, добавил Цымбалюк.

По данным Никонова, остальные заразившиеся постояльцы интерната для престарелых были госпитализированы в городскую больницу №2 в Комсомольске-на-Амуре.

Как сообщалось, вспышку коронавирусной инфекции зафиксировали в интернате на прошлой неделе. 20 августа были выявлены положительные результаты среди постояльцев дома престарелых. 75 человек госпитализировали с признаками ОРВИ.