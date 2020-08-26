Сотрудник структуры "Роскосмоса" осужден за кражу деталей военной техники

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Томске Кировский суд дал два года условно 27-летнему сотруднику НПЦ "Полюс" (входит в "Роскосмос"). Как сообщило областное управление ФСБ, подсудимый признан виновным в краже деталей для вооружений и военной техники.

Похищенное вернули "Полюсу", что позволило предотвратить срыв исполнения гособоронзаказа, отметили в ФСБ.

Следствие оценило ущерб от его действий в 700 000 рублей и вменило ему ч. 3 ст. 158 УК (кража в крупном размере). Подсудимый полностью признал вину в ходе следствия.

Научно-производственный центр "Полюс" создан в 1951 году. Он выпускает бортовое оборудование для авиакосмической и морской техники. Порядка 90% российской орбитальной группировки оснащено теми или иными приборами производства "Полюса".