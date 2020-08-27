Владимир Путин даст в четверг большое интервью

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг даст большое интервью по актуальным темам, которое покажет телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

Как сообщает телеканал, интервью начнется в 14:00.

В этом году пока не было традиционной "прямой линии" с главой государства. В 2019 году она прошла 20 июня, это была 17-я "прямая линия" Владимира Путина. Впервые в этом формате Путин вышел в эфир в 2001 году.

О сроках проведения "прямой линии" в 2020 году точно не сообщалось. В июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сроки проведения "прямой линии" пока не определены.

Кроме того, в декабре Путин обычно проводит большую пресс-конференцию, в ходе которой отвечает на вопросы российских и иностранных СМИ.