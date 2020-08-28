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Минэкономразвития предложило продлить госпрограмму развития Крыма до 2025 года

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Министерство экономического развития РФ предлагает продлить до конца 2024 года государственную программу "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя" и увеличить ее финасирование до 712,05 млрд рублей.

Разработанный ведомством проект постановления кабмина РФ был размещен в четверг вечером на портале проектов нормативно-правовых актов и до 10 сентября проходит общественное обсуждение.

Госпрограмма принята в январе 2019 года. Она предполагала реализацию в один этап (2019-2022 годы), общий объем бюджетных ассигнований по госпрограмме составлял, по последним данным, 429,09 млрд рублей.

Основным механизмом реализации госпрограммы является федеральная целевая программа (ФЦП) развития Республики Крым и Севастополя. Она скорректирована в июле текущего года: продлена до конца 2024 года, существенно увеличен объем финансирования.

Минэкономразвития на фоне корректировки ФЦП предлагает внести изменения и в госпрограмму: реализовывать ее в два этапа (I этап - 2019-2022 годы, II этап - 2023-2024 годы) и увеличить финансирование. Объем бюджетных ассигнований вырастет на 282,96 млрд рублей.

Правительство России утвердило крымскую ФЦП в августе 2014 года. Изначально программа была рассчитана до 2020 года, в сентябре 2018 года ее продлили до 2023-го, в конце июля текущего года - до конца 2024-го. Кабмин этим летом увеличил финансирование по крымской федеральной целевой программе с 961,2 млрд до 1 трлн 257 млрд рублей (в ценах соответствующих лет).

В целом, правки в эту ФЦП вносились 13 раз.

Крым Минэкономразвития

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