В Петербурге работу фуд-кортов и "островков" в ТРЦ разрешат с 12 сентября

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Петербурге с 12 сентября по постановлению губернатора Александра Беглова будет отменен запрет на работу театров, кинотеатров, а также фуд-кортов и магазинов-"островков" в торговых центрах, сообщила пресс-служба Смольного.

Культурные учреждения смогут принимать посетителей при соблюдении требований Роспотребнадзора и социального дистанцирования.

Власти отменят запрет на проведение в помещениях спортивных, культурных и зрелищных мероприятий. Для детей запрет продлится до 20 сентября, но исключение сделают для случаев, когда дети будут приходить в театры и кино вместе с родителями.

С 12 сентября будет снят запрет на бронирование, прием и размещение клиентов в пансионатах, домах отдыха и санаториях. Отменяется предварительная запись для посетителей бассейнов, фитнес-центров, библиотек и архивов.

Кроме того, уже с 7 сентября петербуржцы смогут получать социальные услуги в помещениях организаций социального обслуживания в очной форме. С этого же дня можно будет проводить групповые занятия численностью не более 10 человек.

В конце августа владельцы трех десятков крупных торгово-развлекательных комплексов Петербурга пожаловались на сохраняющиеся ограничения в работе и на отсутствие реакции властей на их проблемы. В частности, они указали на нелогичность запрета работы фуд-кортов при разрешении работы ресторанов. Также они жаловались, что их обязали следить за тем, чтобы посетители носили маски, хотя это не функция торговли.

После публикации их письма Беглов обратил внимание главного санитарного врача региона Наталии Башкетовой на долгий простой культурных учреждений и ограничения в работе ТРК. Он призвал ее сформулировать условия для открытия учреждений культуры и для возобновления полноценной работы торгово-развлекательных центров.

ТРЦ в Петербурге разрешили возобновить работу в конце июля, но фуд-корты и "островки" оставались под запретом.