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Гендиректор "Мособлэнерго" и его зам задержаны по делу о взятке

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Следствие задержало и попросило суд арестовать генерального директора АО "Мособлэнерго" Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астахова. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Брижань и Астапов были задержаны в порядке статьи 91 УПК", - сказал источник.

По его словам, в пятницу следствие обратилось в Хамовнический суд Москвы с ходатайствами о заключении под стражу обоих фигурантов.

Согласно картотеке суда, ходатайства в отношении Брижаня и Астапова поступили в пятницу, но данных о том, как они были разрешены, в базе пока нет.

По данным суда, обоим фигурантам вменяется получение особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Брижань занимает пост гендиректора "Мособлэнерго" с марта 2013 года, Астапов занимает свою должность с апреля 2015 года.

Как указано на сайте "Мособлэнерго", создание компании в 2005 году со 100-процентным участием в уставном капитале Московской области "было вызвано необходимостью решить накопившиеся проблемы в региональном электроснабжении, такие как дефицит электрической мощности, снижение надежности электроснабжения потребителей, высокий уровень потерь при передаче электрической энергии".

Мособлэнерго Алексей Брижань

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