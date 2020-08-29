В Крыму 16 тысяч абонентов остались без газа из-за аварии

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Подземный газопровод поврежден в Крыму, без газа остались порядка 16 тысяч абонентов, сообщила компания-поставщик - ГУП "Крымгазсети".

Инцидент произошел накануне в районе ГРС - Гвардейское при проведении несанкционированных земляных работ в охранной зоне сетей газораспределения. На месте работают бригады специалистов.

Возобновить пуск планируется в период с 29 по 31 августа после выполнения аварийно-восстановительных работ.