Суд потребовал с экс-строителя очистных в Севастополе 2 млрд рублей

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Севастополя частично удовлетворил иск властей города к экс-подрядчику строительства канализационных очистных сооружений (КОС) "Южные" в городе и потребовал вернуть почти 2 млрд рублей неосвоенного аванса.

"Взыскать с акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Биотехпрогресс" в пользу с государственного казенного учреждения Севастополя "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства" сумму долга 1 млрд 933 млн 605 тыс. 233,22 руб., штрафы в сумме 41 млн 117 тыс. 280 руб.", - говорится в решении суда.

Власти Севастополя требовали, чтобы экс-подрядчик заплатил 54,8 млн рублей штрафа.

Стороны могут обжаловать решение в 21-м арбитражном апелляционном суде (Севастополь).

Как сообщалось, власти Севастополя и АО "НПО "Биотехпрогресс" (Санкт-Петербург) в декабре 2017 года подписали контракт на строительство КОС "Южные" за 6,85 млрд рублей. Подрядчик должен был сдать объект до 30 июня 2020 года, но в феврале 2019 года оказалось, что севастопольские власти через суд добились расторжения договора и намерены вернуть аванс в размере 2,05 млрд рублей. Эти деньги оказались заблокированы на счетах подрядчика в ОФК банке. В 2018 году у кредитной организации отозвали лицензию.

Согласно материалам картотеки арбитражных дел, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в октябре 2019 года признал обоснованным заявление "Сбербанка" о признании АО "НПО "Биотехпрогресс" несостоятельным (банкротом) и ввел в отношении компании процедуру наблюдения.

Очистные будет достраивать ООО "Региональная строительная компания" (РСК, Москва). Эта компания выбрана без тендера подрядчиком строительства, говорится в материалах федерального автономного учреждения "РосКапСтрой".

"Объект объективно является сложным и резонансным, по нему возбуждено уголовное дело, это, в том числе, стало одной из причин, почему власти Севастополя не смогли определить подрядную организацию в предыдущие годы в ходе конкурсных процедур. Поэтому подрядчик выбран без конкурса, в соответствии с изменениями в законодательстве, вступившими в силу этой весной", - приводятся в сообщении слова директора "РосКапСтроя" Юлии Максимовой.

Севастополь в 2019 году несколько раз организовывал тендеры на строительство очистных, но их признавали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Начальная цена контракта составляла 6,721 млрд рублей. Предполагаемый срок сдачи КОС в Севастополе был обозначен как 1 декабря 2022 года.

С июля 2020 до конца 2022 года на территории Крымского полуострова действует особый порядок 44-ФЗ о закупках, который позволяет определять исполнителя по контрактам указами главы Крыма или губернатора Севастополя.

КОС "Южные" построены более 50 лет назад и с тех пор не модернизировались. При этом строительные работы были завершены не в полном объеме. С 2001 года и по настоящее время КОС эксплуатируют только сооружения механической очистки, в связи с чем в акваторию Черного моря сбрасывается десятки тысяч кубометров недостаточно очищенных стоков в сутки, что, по мнению экспертов, грозит экологической катастрофой.