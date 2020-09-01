Замглаве Генштаба Арсланову предъявили новое обвинение в получении взятки

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Следствие предъявило дополнительное обвинение заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковнику Халилу Арсланову, арестованному ранее по делу о хищении 6,7 млрд рублей.

"Следователь заявил сегодня в суде, что (Арсланову) предъявлено такое обвинение (в получении взятки в особо крупном размере). Только суть этого обвинения – продлить срок содержания под стражей", - сообщил "Интерфаксу" сын обвиняемого Арслан Арсланов.

По словам сына, речь идет о взятке в несколько миллионов рублей. При этом он отметил надуманность обвинения.

"Зачем человеку, который якобы похитил 6,7 млрд, получать взятку в несколько миллионов? Скорее всего этот эпизод взятки в дальнейшем войдет в преступление о мошенничестве", - сказал Арсланов.

7 февраля 235-й гарнизонный военный суд заключил Арсланова под стражу на два месяца.

Свою вину генерал не признает.

В октябре 2019 года ему было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Теперь добавилась часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Арсланов обвиняется в причастности к хищению почти 6,7 млрд рублей по двум эпизодам.

Само уголовное дело было возбуждено 6 августа 2013 года по факту хищения денежных средств при заключении государственного контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники Вооруженных сил.

Вместе с генералом в уголовном деле фигурируют начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов, начальник 1-го управления Главного управления связи ВС генерал-майор Александр Оглоблин, а также задержанные еще в 2017 году бывшие топ-менеджеры ОАО "Воентелеком" – экс-гендиректор предприятия Александр Давыдов, его первый заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, гендиректор ООО "ЭрСиАй" Татьяна Ильина.

Привлечь к ответственности Арсланова следствие смогло в связи с сотрудничеством других фигурантов, отмечали ранее источники СМИ.