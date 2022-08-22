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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Фигурантка дела генерала Арсланова получила три года колонии за мошенничество

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам колонии бывшего генерального директора компании "ЭрСиАй" Татьяную Ильину за мошенничество при реализации госконтрактов с Минобороны, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Также она должна выплатить штраф размере 800 тыс. руб.

Ильина признана виновной в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Процесс в отношении фигурантки прошел в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку она признала вину.

В чем обвиняли

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Следствием Ильиной вменялось хищение в составе группы более 191 млн руб. при реализации госконтрактов с министерством обороны РФ. В 2017 году по этому делу также были задержаны топ-менеджеры компании "Воентелеком", а впоследствии - высокопоставленные должностные лица Минобороны, в том числе бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Халил Арсланов.

К настоящему времени по делу осуждены бывший первый заместитель гендиректора "Воентелекома" Олег Савицкий, получивший четыре года два месяца колонии, экс-советник гендиректора предприятия Дмитрий Семилетов, приговоренный к четырем годам лишения свободы, а также бывший начальник управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин, которому военный суд назначил четыре года шесть месяцев колонии.

Дело генерала Арсланова, которому, кроме мошенничества, вменяется взяточничество, а также экс-начальника управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павла Кутахова и бывшего сотрудника Минобороны Игоря Яковлева рассматривается сейчас по существу в суде.

Халил Арсланов Воентелеком
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