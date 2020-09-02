Михаил Мишустин посетит Минск 3 сентября

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит Минск 3 сентября, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Буквально завтра состоится визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Минск", - сказал Лавров в среду, открывая встречу с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Он отметил, что в ближайшее время состоится и визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву.

Позднее Минобороны Белоруссии сообщило о грядущем визите министра Виктора Хренина в Россию: поездка запланирована на пятницу.

В минувшую субботу президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о личной встрече в Москве в ближайшие недели. В Кремле уточнили, что визит белорусского лидера состоится в ближайшие две недели.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции несогласных с результатами президентских выборов, согласно которым победу с огромным отрывом одержал Лукашенко. В конце августа Путин сообщил, что по просьбе президента Белоруссии был создан резерв силовиков на тот случай, если ситуация в Белоруссии выйдет из-под контроля.

В интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК) Путин заявил, что Россия считает президентские выборы в России состоявшимися.