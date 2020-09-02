Министр обороны Белоруссии посетит Москву 4 сентября

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минобороны Белоруссии генерал-майор Виктор Хренин посетит Москву 4 сентября и примет участие в совместном заседании министров обороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Москве Хренин представит доклад "О международной и региональной безопасности, консолидации усилий по предотвращению угрозы развязывания войн и вооруженных конфликтов, дальнейшему укреплению военного сотрудничества в современных условиях".

Участие министра в этом заседании "позволит подтвердить приверженность республики взятым на себя обязательствам в рамках международных организаций, а также будет способствовать дальнейшему поэтапному развитию военного сотрудничества с учетом национальных интересов и приоритетов", заявили в министерстве.

3 сентября в Минск поедет российский премьер-министр Михаил Мишустин. 2 сентября в Москву прибыл глава МИД Белоруссии Владимир Макей, он проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

30 августа президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились по телефону, что скоро встретятся в Москве. В среду Лавров, встречая Макея, сказал, что визит Лукашенко ожидается в ближайшее время.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты людей, недовольных официальными результатами президентских выборов и насилием силовиков в отношении протестующих. Основной конкурент Лукашенко на выборах Светлана Тихановская не признала результаты выборов, но была вынуждена уехать из страны. Ее сторонники инициировали создание координационного совета оппозиции для мирной передачи власти.

После массовых задержаний и избиений протестующих в Белоруссии забастовали рабочие. Власть перешла к точечным задержаниям наиболее активных протестующих и членов стачкомов. Лукашенко начал говорить об угрозе с Запада, перебросил к западной границе дополнительные войска и инициировал проведение различных учений.

27 августа президент Владимир Путин подтвердил, что готов защитить суверенитет Белоруссии в случае угрозы извне. По его словам, Лукашенко попросил такой помощи в случае необходимости, он его заверил, что Москва выполнит эти свои обязательства.

Он также сказал, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв из российских сотрудников правоохранительных органов, который поможет белорусским силовикам, если ситуация обострится.

Лукашенко же сообщил, что договорился обсудить с Москвой рефинансирование $1 млрд белорусского госдолга. 28 августа он сказал, что в его стране "эта вакханалия заканчивается". 1 сентября он пообещал вместе с Путиным сохранить "наше общее Отечество от Бреста до Владивостока".