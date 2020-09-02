МЧС Крыма объявило о чрезвычайной пожарной опасности в ближайшие дни

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - МЧС Крыма распространило экстренное предупреждение на полуострове с четверга по субботу из-за чрезвычайной пожарной опасности.

Пресс-служба министерства сообщила со ссылкой на синоптиков, что 3-5 сентября в Севастополе и в восточных районах республики Крым сохранится чрезвычайная пожарная опасность, высокие риски есть в центральных районах республики.

Спасатели просят жителей Крыма не разводить костры, не сжигать листву и мусор во дворах частных домов, не выжигать сухую траву.

Как сообщалось, особый противопожарный режим установлен на всей территории полуострова Крым с 10 апреля 2020 года.

1-5 сентября в регионе ожидается аномальная жара, температура на 7°C выше нормы. Столбики термометров достигают отметки +36°C.