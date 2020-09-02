Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:10Заразились
на 02.09В России 1 005 000+4 952В мире 25 749 642+264 875

МЧС Крыма объявило о чрезвычайной пожарной опасности в ближайшие дни

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - МЧС Крыма распространило экстренное предупреждение на полуострове с четверга по субботу из-за чрезвычайной пожарной опасности.

Пресс-служба министерства сообщила со ссылкой на синоптиков, что 3-5 сентября в Севастополе и в восточных районах республики Крым сохранится чрезвычайная пожарная опасность, высокие риски есть в центральных районах республики.

Спасатели просят жителей Крыма не разводить костры, не сжигать листву и мусор во дворах частных домов, не выжигать сухую траву.

Как сообщалось, особый противопожарный режим установлен на всей территории полуострова Крым с 10 апреля 2020 года.

1-5 сентября в регионе ожидается аномальная жара, температура на 7°C выше нормы. Столбики термометров достигают отметки +36°C.

Крыма

Новости

Министр обороны Белоруссии посетит Москву 4 сентября

Михаил Мишустин посетит Минск 3 сентября

Михаил Мишустин посетит Минск 3 сентября

Больше половины россиян считают, что Лукашенко сохранит власть

Больше половины россиян считают, что Лукашенко сохранит власть

В России прирост случаев COVID-19 за сутки составил 4 952

В России прирост случаев COVID-19 за сутки составил 4 952

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Пандемия коронавируса

Для россиян будут доступны и отечественная, и зарубежная COVID-вакцины

Для россиян будут доступны и отечественная, и зарубежная COVID-вакцины

Глава Минпромторга Мантуров привился от COVID-19 российской вакциной

Что случилось этой ночью: среда, 2 сентября

Что произошло за день: вторник, 1 сентября

В РФ заработала единая система мониторинга аварий в ЖКХ

В РФ заработала единая система мониторинга аварий в ЖКХ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');