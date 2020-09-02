Электронные и аудиокниги будут облагаться льготным НДС в 10%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Электронные и аудиокниги будут облагаться льготной налоговой ставкой на добавочную стоимость в 10%, такое постановление может быть подписано в ближайшие один-два месяца, сообщил замруководителя Роспечати Владимир Григорьев.

Он связал подготовку этого решения с усилиями своего ведомства по поддержке издателей книг и периодики в условиях пандемии.

Проект соответствующего постановления уже прошел согласование в Минсвязи и в Минэкономразвития. Осталось получить на него согласие Минфина. После этого оно будет обнародовано и вступит в силу.

"И мы будем поздравлять наши платформы, распространяющие электронные и аудиокниги. Это хорошая помощь", - добавил Григорьев.

С 2019 года обычный НДС составляет 20% от цены товара, до того он был 18%.

В конце марта издатели книг и периодики, распространители и полиграфисты попросили у правительства помощи, пожаловавшись на убытки из-за пандемии коронавируса. Они ссылались на ухудшение ситуации в экономике, девальвацию рубля и падение покупательской способности, а также на закрытие книжных магазинов.

В мае Российский книжный союз заявил, что в лучшем случае отрасль по итогам года потеряет до 25% выручки или 15 млрд рублей.