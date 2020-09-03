Пятилетний ребенок на самокате попал под машину в Крыму

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Катавшийся на электросамокате ребенок попал под колеса автомобиля в Крыму, он скончался в больнице, сообщила пресс-служба МВД по республике.

ДТП произошло около 17:50 в Кировском районе полуострова.

"Пятилетний ребенок двигался на электросамокате по тротуару, резко спрыгнул влево на проезжую часть, где попал под колеса попутно движущемуся автомобилю "Нива". Ребенок доставлен в больницу, но в реанимации скончался", - говорится в пресс-релизе.

Водитель, по предварительным данным, трезв.