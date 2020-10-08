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Власти РФ выделят Крыму около 6 млрд руб. на решение проблем с водой

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит почти шесть миллиардов рублей на строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения Крымскому полуострову.

"Сегодня на заседании правительства выделим республике Крым и городу Севастополь почти 5 млрд рублей на строительство на Крымском полуострове новых объектов водоснабжения и еще свыше 870 млн рублей направим на капитальный ремонт сетей водоснабжения, которые находятся в аварийном состоянии, а также на разработку дополнительных скважин", - сказал премьер РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Водная" проблема российского Крыма

До присоединения Крыма к России около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума 2014 года Украина его перекрыла.

С 24 августа в Симферополе с населением 350 тыс. человек и в 39 ближайших населенных пунктах начали поэтапно ограничивать подачу воды: в течение трех недель потребление снизили на треть. Для всех районов разработаны графики, большинство жителей могут пользоваться центральным водоснабжением по несколько часов утром и вечером.

Введение ограничений связано с засухой. Основными источниками воды для крымской столицы являются три водохранилища, которые наполняются за счет дождя и снега. Два крупнейших из них заполнены менее чем на 20%.

Российские власти рассматривают возможность строительства постоянного водовода с Тайганского водохранилища в Белогорском районе Крыма в Симферополь, который страдает из-за засушливого года, сообщил 3 сентября заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

Он оценил ситуацию с водой в столице Крыма и в целом на полуострове как сложную. "У нас есть в проработке вариант постановления о заполнении Межгорного водохранилища за счет различных поверхностных источников, чтобы обеспечить и Симферополь, и Севастополь с этого водохранилища. В стадии проработки окончательного решения нет. Оно будет принято до конца года по результатам технического обоснования, которое в настоящее время ведется", - добавил Назаров.

Крым

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