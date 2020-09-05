Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:15Заразились
на 05.09В России 1 020 310+5 205В мире 26 609 482+304 626

Массовая вакцинация от COVID-19 в Москве начнется ближе к концу года

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса начинаются в Москве на следующей неделе, массовая вакцинация - не раньше конца 2020 года, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Такая серьезная, массовая вакцинация - это, скорее всего, конец года-начало следующего года", - сказал он в интервью Первому каналу.

По его словам, пострегистрационные испытания вакцины на добровольцах в Москве продлятся от двух до шести месяцев, массовое промышленное производство не стоит ждать раньше декабря-января.

"Какие-то партии (вакцины) будут поступать уже в этом году. Скорее всего, они будут направлены для вакцинации групп риска - это здравоохранение, образование, торговля, ЖКХ, правоохранительные органы и ряд других. Журналисты, может быть", - добавил Собянин.

Накануне заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила журналистам, что первые дозы вакцины от COVID-19 для проведения пострегистрационных клинических исследований уже поступили в три московские поликлиники.

МоскваСобянин допустил осложнение ситуации с COVID-19 в Москве осеньюЧитать подробнее

Ранее мэр заявил, что в Москве итоговый уровень заболеваемости коронавирусом будет на уровне других городов Европы и Америки, но столица прошла пандемию с минимальными потерями. Вместе с тем он допустил возможность осложнения ситуации с COVID-19 в Москве осенью.

Также в минувшую пятницу Собянин сообщил президенту России Владимиру Путину, что сделал прививку новой вакциной от COVID-19.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

9
В Колумбии возобновляется индустрия развлечений, которая серьезно пострадала от пандемии коронавируса 3 сентября. Мужчина лежит в фальшивом гробу в наказание за нарушение правил в индонезийском городе Джакарта. Новые правила требуют от граждан носить маски в общественных местах в качестве меры предосторожности против новой вспышки коронавируса.2 сентября. В Гаване с 1 сентября введен комендантский час из-за роста новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.1 сентября. Почти 2 млн новых случаев заболевания коронавирусом было зарегистрировано в Индии в августе. Это худший месячный показатель по всем мире. На фото: медицинский работник берет образец ПЦР для проведения тестов на COVID-19 в медицинском центре в Нью-Дели.1 сентября. Женщина закрывает лицо палестинским флагом в качестве превентивной меры против коронавирусной болезни в городе Газа.1 сентября. Программа всеобщего бесплатного тестирования на COVID-19 началась в Гонконге.1 сентября. Учащиеся средней школы на церемонии открытия нового осеннего семестра в китайском городе Ухань.1 сентября. На дорогах Непала были установлены 22 манекена в форме сотрудников дорожной полиции в рамках борьбы с нарушениями правил дорожного движения во время второго локдауна в стране.1 сентября. В Рио-де-Жанейро на специальной церемонии у статуи Христа-Искупителя членам Красного Креста выразили благодарность за их помощь в борьбе с пандемией.
В Колумбии возобновляется индустрия развлечений, которая серьезно пострадала от пандемии коронавируса
Москва Сергей Собянин Коронавирус

Новости по теме

Новости

В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

Велогонщик Свешников скончался в ходе Гран-при Москвы

Пандемия коронавируса

Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники

Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники

Гидрометцентр пообещал москвичам бабье лето

Пандемия коронавируса

Собянин привился от коронавируса новой российской вакциной

Собянин привился от коронавируса новой российской вакциной
Пандемия коронавируса

Собянин допустил осложнение ситуации с COVID-19 в Москве осенью

Навальный попал в больницу

Суд отклонил жалобу ФБК на бездействие СКР в ситуации с Навальным

Женщина выжила после падения на пути на станции метро "Чертановская"

В Москве задержали исполнительного директора "Открытой России"

В Москве с 4 сентября возобновят проведение конгрессов и выставок

В Москве с 4 сентября возобновят проведение конгрессов и выставок
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');