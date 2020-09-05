Массовая вакцинация от COVID-19 в Москве начнется ближе к концу года

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса начинаются в Москве на следующей неделе, массовая вакцинация - не раньше конца 2020 года, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Такая серьезная, массовая вакцинация - это, скорее всего, конец года-начало следующего года", - сказал он в интервью Первому каналу.

По его словам, пострегистрационные испытания вакцины на добровольцах в Москве продлятся от двух до шести месяцев, массовое промышленное производство не стоит ждать раньше декабря-января.

"Какие-то партии (вакцины) будут поступать уже в этом году. Скорее всего, они будут направлены для вакцинации групп риска - это здравоохранение, образование, торговля, ЖКХ, правоохранительные органы и ряд других. Журналисты, может быть", - добавил Собянин.

Накануне заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила журналистам, что первые дозы вакцины от COVID-19 для проведения пострегистрационных клинических исследований уже поступили в три московские поликлиники.

Ранее мэр заявил, что в Москве итоговый уровень заболеваемости коронавирусом будет на уровне других городов Европы и Америки, но столица прошла пандемию с минимальными потерями. Вместе с тем он допустил возможность осложнения ситуации с COVID-19 в Москве осенью.

Также в минувшую пятницу Собянин сообщил президенту России Владимиру Путину, что сделал прививку новой вакциной от COVID-19.