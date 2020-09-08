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Ефремов сможет освободиться по УДО только после отбытия половины срока

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Приговоренный к восьми годам лишения свободы актер Михаил Ефремов сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) только после отбытия половины срока заключения.

"При совершении тяжких преступлений, к которым также относится и ч. 4 ст. 264 УК РФ, УДО может быть назначено после отбытия не менее половины срока наказания. В случае примерного поведения Ефремова, наличия у него поощрений и отсутствия взысканий, активного участия в общественной жизни исправительного учреждения, а также возмещении ущерба потерпевшему, суд скорее всего удовлетворит его ходатайство о досрочном освобождении", - сказал "Интерфаксу" правозащитник, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Он также отметил, что до вступления приговора в законную силу Ефремов будет содержаться в одном из следственных изоляторов Москвы.

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