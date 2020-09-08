Режиссер не увидел замены Михаилу Ефремову в "Современнике"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Режиссер Сергей Газаров, в двух постановках которого в "Современнике" участвовал Михаил Ефремов, считает невозможным заменить артиста. Решение о судьбе этих спектаклей еще не принято. Суд приговорил Ефремова к реальному сроку за ДТП с гибелью человека.

"Что касается "Амстердама", спектакль делался на него, исходя из того, что он достаточно много знает про это, чувствует и принесет совершенно другой уровень, что и случилось. Представить себе, что его может заменить кто-то в театре "Современник", я не могу просто, там нет, на мой взгляд, точного распределения на эту роль" - сказал режиссер.

Говоря о спектакле "Не становись чужим", в котором также играет Ефремов, режиссер считает, что в нем артиста возможно заменить, однако сделать это будет трудно.

"Понимаете, какая штука есть, Миша ведь не один, он в компании людей (...). И представить, что там войдет кто-то другой, талантливый, замечательный артист, просто нарушится какая-то связь между всеми участниками, на этом очень много держится в этих спектаклях и это может принести непоправимый вред", - объяснил Газаров.

По его словам, решение о дальнейшей судьбе постановок будет принимать руководство театра - художественный руководитель, директор.

Говоря о приговоре Ефремову, Газаров отметил, что он "ошарашен" решением Пресненского суда Москвы, который приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима.

Ефремов в "Современнике" участвует в двух спектаклях Газарова и в постановке Гарика Сукачева "Анархия".

Суд установил, что актер 8 июня сел пьяным за руль и выехал на встречную полосу на Садовом кольце. Он врезался в грузовик, водитель грузовика погиб. Прокурор требовал для него 11 лет лишения свободы, но в итоге выразил удовлетворение приговором. Защита Ефремова собирается обжаловать приговор.