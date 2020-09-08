Шоу о путешествиях "Орел и решка" станет полнометражным фильмом

Фильм наряду с еще несколькими проектами претендует на финансирование Фонда кино

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Создатели телевизионного проекта о путешествиях "Орел и решка" планируют снять полнометражный фильм на основе одноименного телешоу, сценаристом проекта станет Андрей Золотарев.

"Мы хотим презентовать вам приключенческую комедию "Орел и решка". История, конечно же, имеет прямое отношение к одному из самых популярных travel-шоу в нашей стране, которое мы создали с моими партнерами десять лет назад", - сообщила продюсер проекта, один из создателей шоу Нателла Крапивина, выступая на очной защите проектов, претендующих на финансирование Фонда кино.

Сценаристом проекта стал Андрей Золотарев, работавший над такими проектами как "Спутник" Егора Абраменко, "Притяжение" Федора Бондарчука, "Лед 2" Жоры Крыжовникова, "Тренер" Данилы Козловского и другие. Работа над сценарием продолжается около 3 лет.

Режиссер Илья Максимов снимет фильм "Мать моего сына" о молодой паре, которая переезжает в дом тяжело больной женщины, ребенка которой они усыновят после ее смерти. Авторы просят выделить на проект 50 млн рублей, прокат запланирован на октябрь 2022 года.

Также на защите были представлены 17 проектов 15 компаний, которые претендуют на дофинансирование. Среди них "Чернобыль" режиссера Данилы Козловского, "Воздух" режиссера Алексея Германа-младшего, "Одиннадцать молчаливых мужчин" Алексея Пиманова, мультфильмы "Гензель и Гретель", "Руслан и Людмила" компании "Визарт Фильм", "Летчик" режиссера Рената Давлетьярова, "Пальмира" режиссера Андрея Кравчука, "Первый Оскар" компании "Новые люди" и другие.

Часть проектов просит предоставить дополнительное финансирование из-за коронавируса: съемки картин были приостановлены, что привело к потере средств на производство.