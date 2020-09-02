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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:14Заразились
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Глава Минпромторга Мантуров привился от COVID-19 российской вакциной

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что испытал на себе российскую вакцину от коронавируса.

По его словам, после прививки он каждый день сообщал о своем состоянии директору НИЦ им. Гамалеи, где разрабатывалась вакцина, Александру Гинцбургу.

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"В первый вечер чуть-чуть поднялась температура, на второй день, с учетом того, что организм потребляет большое количество глюкозы, то чуть-чуть почувствовал затылок. Третий день вообще уже ничего не чувствовал. Сегодня уже более двух недель прошло, могу сказать, что ничего в организме не поменялось", - сказал Мантуров в интервью программе "Поздняков", опубликованном на сайте телеканала НТВ в среду.

На вопрос, добавилось ли уверенности, министр ответил: "Конечно".

"Одна из основных причин была - чтоб не выпасть из контекста той работы, которую проводишь. Приходится много ездить по регионам, посещать предприятия, общаться с людьми. Ну, конечно, и человеку просто некомфортно, и для людей, так сказать, не создавать дискомфорта, ну и самому быть максимально защищенным, чтобы не заразить других", - объяснил Мантуров свое решение пройти вакцинацию.

Денис Мантуров Минпромторг РФ коронавирус

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