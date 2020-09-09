Суд снова отложил решение об отлучении схимонаха Сергия от церкви

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Суд Екатеринбургской епархии снова отложил заседание по вопросу об отлучении от церкви опального схимонаха Сергия (Романова), которого летом лишили сана. Об этом сообщил председатель суда, митрофорный протоиерей Николай Малета.

Первоначально суд должен был рассмотреть это дело 7 сентября. Сергий в суд не явился, сославшись на недомогание, вызванное душевным потрясением из-за мартовского решения патриарха Кирилла изменить правила богослужений из-за коронавируса. Заседание перенесли на 9 сентября.

"Итоги безрезультатны. Схимонах Сергий не пришел на заседание суда, поэтому переносится на завтра. Но, я думаю, что и завтра еще окончательного решения не будет по рассматриваемому вопросу", - сказал протоиерей Николай.

Схимонаха обвиняют в нарушении 28-го правила Святых Апостолов. Ему грозит отлучение от церкви.

9 сентября стало известно, что Сергий письмом попросил митрополита Екатеринбургскому и Верхотурскому Кирилла вызвать в епархиальный суд шесть свидетелей с его стороны. Он также посетовал на то, что дата заседания суда была выбрана без учета его состояния здоровья.

Минувшим летом схимонаха не раз вызывали в церковный и светские суды, однако он только один раз принял участие в заседании епархиального суда, где произнес подготовленную речь, отказался от диалога и ушел.

Весной выяснилось, что схиигумен Сергий, духовник Среднеуральского женского монастыря, отрицает пандемию коронавируса, предупреждает верующих о всеобщем чипировании в ходе вакцинации и призывает не подчиняться церковным и светским властям. Сначала ему запретили публично высказываться, затем - запретили в служении.

Летом епархиальный суд низверг его из сана, это решение подтвердил патриарх всея Руси Кирилл. Гражданские суды назначили схимонаху штрафы за разжигание ненависти и распространение фейков о коронавирусе.

С середины июня Сергий находится в Среднеуральском монастыре, который он взял под контроль, Покидать обитель он не собирается.