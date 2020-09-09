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Опальный схимонах Сергий попросил вызвать в церковный суд его свидетелей

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Схимонах Сергий (Романов), который ранее был лишен сана, а теперь может быть отлучен от церкви, направил в среду письмо митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу, в котором попросил заслушать в суде шестерых его свидетелей.

"Для продолжения суда надо мной прошу Церковный суд вызвать и заслушать свидетелей моих обвинений: Валерия Сутормина, Вячеслава Балакина, Светлану Шахову, Валерию Балакиреву, Николая Егорцева, Павла Тимченко", - говорится в письме, текст которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

Также в нем схимонах посетовал на то, что дата заседания суда была выбрана без учета его состояния здоровья.

"Вы удовлетворили мою просьбу, перенесли заседание на два дня, но не поинтересовались при этом о состоянии моего здоровья и возможности выздоровления за 48 часов", - подчеркнул он.

Как сообщалось, суд Екатеринбургской епархии из-за неявки Сергия назначил на 9 сентября повторное заседание об отлучении его от церкви за нарушение 28-го правила Святых Апостолов.

Перед судом Сергий направил митрополиту Кириллу письмо, в котором сообщил, что не сможет лично явиться на заседание "из-за недомогания, вызванного продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью" из-за опубликованной еще в марте утвержденной патриархом инструкции в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Ранее получила распространение видеозапись выступления отца Сергия, где он назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям. Среди прочего он проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии, и предупредил о создании "электронного лагеря сатаны".

3 июля епархиальный суд признал отца Сергия виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги и лишил его сана. На два из трех заседаний по этому вопросу он не являлся. 24 июля патриарх утвердил решение епархиального суда об извержении Романова из сана.

Отец Сергий заявлял, что не намерен покидать Среднеуральский женский монастырь. Там же остаются более 150 насельниц. Им предлагали перевестись в другие обители, но они ответили отказом.

Свердловская область схимонах Сергий

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