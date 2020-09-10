Экс-кандидат в президенты Белоруссии создаст политическую партию

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Бывший кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая объявила, что скоро учредит организационный комитет для создания новой политической партии.

Она написала в фейсбуке, что сейчас согласуют состав комитета будущей Национально-демократической партии.

Иногда мне бывает крайне печально констатировать, что в очередной раз я оказалась права в своих негативных прогнозах.... Опубликовано Анной Канопацкой Среда, 9 сентября 2020 г.

Кроме того, она вместе с юристами инициативной группы подготовила и направила в министерство юстиции документы на регистрацию общественного объединения "Право будущего".

Канопацкая не поддерживает работу Координационного совета оппозиции, который добивается конституционной реформы после президентских выборов, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко.

Ранее претендент на президентский пост Виктор Бабарико через руководителя своего штаба Марию Колесникову объявил о создании политической партии "Вместе". Колесникова входит в Координационный совет оппозиции вместе с бывшим кандидатом в президенты Светланой Тихановской. В среду ее заключили под стражу по подозрению в публичных призывах к захвату власти.