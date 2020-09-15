Под Геленджиком полностью высохло водохранилище

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Жесткие ограничения водоснабжения введены в Геленджике в связи с полным высыханием местного водохранилища, сообщил директор ООО "Концессия водоснабжения Геленджик" Алексей Сорокин.

Он написал в инстаграме, что ранее с владельцами гидротехнического сооружения была договоренность на использование воды из Церковного озера, но сейчас вода в озере закончилась.

"Причиной осушения водоема специалисты называют длительное отсутствие осадков", - сообщил Сорокин.

По его словам, на сегодняшний день на центральном водозаборе Геленджика остановлены 26 скважин из 35, что составляет 74% рабочего оборудования.

В связи со сложившейся ситуацией водоснабжение на курорте вновь осуществляется по строгому графику - 1,5 часа в сутки. Власти призывают жителей и гостей Геленджика призывают расходовать ресурс экономно.

Дефицит чистой питьевой воды - многолетняя проблема для Новороссийска и Геленджика, получающих ее по единственному магистральному водопроводу из Крымского района Кубани. Троицкий групповой водопровод, построенный в 1970-х годах, в настоящее время выработал свой ресурс.