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В Кремле не ожидают влияния ситуации с Навальным на выборы в регионах

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле нет опасений, что ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным может отразиться на результатах предстоящих региональных выборов в России.

"Нет, таких опасений нет", - сказал Песков журналистам. Так он ответил на вопрос, нет ли опасений в Кремле, что произошедшее с Навальным может усилить негативные настроения в обществе и отразиться на результатах предстоящих выборов.

Песков добавил, что факт нахождения оппозиционера в коме, который оказался в таком состоянии "в результате пока неустановленных причин, вряд ли может иметь такие последствия". "Иные утверждения пока якобы имеют свое подтверждение только в Берлине. Мы таких подтверждений не имеем", - сказал Песков.

В России в настоящее время проходит единый день голосования - порядка 9 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 83 субъектах страны. Впервые выборы проходят в три дня (11-13 сентября), чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом. Ранее подобный график был опробован на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.

Дмитрий Песков Алексей Навальный

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