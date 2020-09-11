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На электронном голосовании в Москве явка уже достигла 64%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Общественный штаб по контролю и наблюдению за дополнительными выборами в Москве не выявил атак на систему электронного голосования, сообщил глава штаба, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Голосование началось 11 сентября.

По данным штаба на 14:00, проголосовало более 64% избирателей, предварительно записавшихся на голосование онлайн. Венедиктов отметил, что такой явки на середину дня штаб еще не видел. По его прогнозу, к концу второго дня голосования явка превысит 90%.

"Атак не замечаем. Это очень важно, что электронное голосование становится обыденным, привычным делом", - сказал Венедиктов.

На электронное голосование на муниципальных довыборах в округах Марьино и Бабушкинский зарегистрировались почти 5 тыс. человек, из них 1,8 тыс. - в Бабушкинском и 3 тыс. - в Марьине.

13 сентября в Москве состоятся дополнительные выборы муниципальных депутатов в этих районах. Онлайн-голосование проходит с 08:00 11 сентября до 20:00 12 сентября.

Москва Марьино Бабушкинский район Алексей Венедиктов

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