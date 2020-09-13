Памфилова объявила о завершении голосования в России

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Все избирательные участки, работавшие в Единый день голосования, закрылись, процесс голосования завершился, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Процесс голосования завершился. Наступило время, когда все избирательные участки на территории Российской Федерации, включая Калининградскую область, закрылись", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК вечером в воскресенье.

Она добавила, что после завершения голосования избирательные комиссии приступили к подсчету голосов

Выборы проходили в три дня, чтобы развести потоки людей и минимизировать риск заражения коронавирусом, как это было впервые опробовано на Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Однако именно 13 сентября - основной день, когда выборы проходили только на избирательных участках.

Всего в России проходило около 9 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 83 субъектах страны.

В четырех регионах проходили дополнительные выборы депутатов Госдумы - в Татарстане, Пензенской, Ярославской и Курской областях.

В 18 субъектах выбирали глав региона. Это Севастополь, Чувашия, Коми, Татарстан, Еврейская автономная область, Пермский, Краснодарский и Камчатский края, Иркутская, Калужская, Архангельская, Ленинградская, Костромская, Смоленская, Пензенская, Тамбовская, Брянская и Ростовская области.