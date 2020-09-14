Диджей из Орска умер в Крыму после нападения в арендованном доме

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Российский диджей mr.Basic (Сергей Бабин) умер после нападения в Крыму.

"Сережи не стало. Помолитесь за покой его. Лучшие люди уходят, к сожалению", - говорится в "истории" на официальной странице в инстаграме диджея.

Информацию о смерти мужчина разместила на своей странице в инстаграме жена музыканта Алена.

Ранее знакомые Сергея Бабина сообщали в социальных сетях, что на артиста напали неизвестные после гастролей в Евпатории. Диджей и его команда сняли дом, Бабин получил там камнем по голове, был госпитализирован, находился в коме в тяжелом состоянии.

mr.Basic – музыкант из Орска, работал в Москве.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями правоохранительных органов в связи с данной информацией.