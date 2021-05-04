Гендиректор "Ленфильма" сообщил о реструктуризации оставшихся долгов

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Киностудия "Ленфильм" сократила долги на 70%, а остальное реструктуризировала, сообщил журналистам гендиректор компании Федор Щербаков.

"Из-за пандемии у нас сильно упала выручка. Но начинаются новые проекты. В середине мая будет объявлен конкурс на наш непрофильный актив на площадке на Тамбасова. Надеемся, что это поможет нам закрыть долги", - рассказал Щербаков.

По его словам, на данной площадке размещены 56 ретромашин. Те средства, которые будут выручены с продажи, помогут разместить автомобили в хороших гаражах.

О сокращении задолженности на 70% он говорил в конце марта.

Щербаков напомнил, что киностудия давно пытается вернуть право на управление "Золотой коллекцией" "Ленфильма".

"Та, что находится в интернете, уже управляема, мы начинаем получать доход. Доходы с коллекции должны идти на поддержку дебютантов. Это целевые деньги, около 100 млн в год, которые пойдут на создание дебютов. Кроме того, Институт развития интернета также участвует в этом финансово", - отметил он.

На "Ленфильме" сейчс идет работа над фильмом "Учености плоды" Игоря Угольникова, двумя дебютными картинами учеников Александра Сокурова и двумя сериалами.

Щербаков добавил, что студию хотят включить в экскурсионные маршруты, летом на ее территории откроют пешеходную зону в сквозном проезде между Каменноостровским проспектом и Кронверкской улицей. Благоустройство там будет звершено в 2022 году.

Председатель Совета директоров "Ленфильма" Федор Бондарчук отметил, что изменился состав совета.

"В него теперь не будут входить режиссеры, которые занимаются съемками непосредственно на студии. В частности, в совете теперь нет Алексея Германа-младшего. В совет вошли директор департамента кинематографии Министерства культуры Светлана Максимченко, директор департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства Денис Молчанов, вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, генеральный директор Института развития интернета Антон Ключкин и другие", - сказал режиссер.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский рассказал, что городом утверждена субсидия в размере 100 млн рублей на поддержку некоммерческого кино. "Надеюсь, что со следующего года мы сможем изменить закон о культуре и поддерживать также и коммерческое кино", - добавил он.