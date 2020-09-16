Путин обсудит с депутатами многодневное голосование в начале октября

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в начале октября обсудит с председателями думских фракций многодневное голосование по итогам выборов 13 сентября, сообщил "Эху Москвы" лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

По его данным, беседа пройдет в режиме видеоконференции. Он напомнил, что встречи президента с лидерами фракций традиционно проходят после Единого дня голосования.

Миронов пообещал выступить против дальнейшего применения многодневного голосования.

"Мы видим плачевные результаты, прежде всего для нашей партии, так называемого трехдневного голосования, вот эти два дня "досрочки". Мы говорили, что с пониманием относимся к тому, что в этом сентябре с учетом пандемии - да, наверно это разумно, но делать это нормой на все оставшиеся выборы в будущем мы считаем неправильным. Мы всегда выступали против любого досрочного голосования, и вот эти два дня явно неконтролируемы и, с нашей точки зрения, влияют на реальное волеизъявление граждан", - отметил он.

Центризбирком разрешил проводить выборы на протяжении трех дней, чтобы снизить риски массового скопления граждан на избирательных участках в условиях пандемии. Также было разрешено обустраивать внедомовые участки.

В ЦИК и МВД заявили, что не было допущено существенных нарушений, которые повлияли бы на исход голосования. Практику использования внедомовых участков и многодневного голосования критикует оппозиция и общественные организации, занимающиеся поддержкой наблюдения на выборах.