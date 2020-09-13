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КПРФ не признает итоги выборов в регионах, где не допустили ее кандидатов

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) не признает итоги выборов в регионах, в которых кандидаты от партии не были допущены до участия, заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

"Мы не признаем выборы, которые прошли в регионах, где сняли наших кандидатов", - сказал Зюганов в воскресенье журналистам.

Он отметил, что из-за этого партия не смогла направить туда своих наблюдателей.

По мнению председателя КПРФ, у партии было пять сильных кандидатов. Он отдельно упомянул кандидатов на пост главы Коми и Севастополя Олега Михайлова и кандидата на пост губернатора Севастополя Романа Кияшко, которые были сняты с выборов.

"Он (Кияшко - ИФ) на прошлых выборах уже получал более 20 процентов. Он толковый, грамотный, местный", - добавил Зюганов

Лидер КПРФ выразил мнение, что этих кандидатов убрали с выборов "под надуманным предлогом".

КПРФ Геннадий Зюганов

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