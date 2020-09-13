Глава ЦИК заявила о минимальном количестве нарушений на выборах

По словам Эллы Памфиловой, данные "карты нарушений" на выборах движения "Голос" - это непроверенная информация и "хлам"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила о минимальном количестве нарушений, по предварительным данным, на выборах в Единый день голосования.

"На сейчас нарушений мы видим очень мало по своим масштабам, а что будет дальше - посмотрим", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК РФ в воскресенье вечером.

Подводить итоги выборов в части зафиксированных нарушений пока рано, добавила Памфилова.

Движение в защиту прав избирателей "Голос" в свою очередь информировало, что им за три дня голосования поступило 1,6 тыс. сообщений о нарушениях на выборах.

Памфилова заявила, что в "карте нарушений на выборах" движения "Голос" содержится непроверенная информация, которую она охарактеризовала как "хлам".

"Теперь что касается "Голоса". Мы считаем уже сейчас несерьезным реагировать на то, что там публикуется. Нет никакой карты нарушений. Ее в принципе нет. Так же, как нет юридической организации", - сказала глава ЦИК РФ.

По ее словам, в этой карте "писать может кто угодно и что угодно".

"Я же заставляла, просила своих сотрудников, мы тратили массу времени раньше, чтобы разбирать весь тот хлам, извините, который там выкладывается. Заставляла, у меня регионы все работали, а потом поняли, что не стоит тратить на это время и силы. Почему? Потому что там идет непроверенная информация, любой может набросать все, что ему в голову взбредет", - отметила Памфилова.

По ее мнению, если бы авторы назвали данный проект "Карта сообщений о возможных нарушениях", это было бы корректно.

Ранее в МВД РФ также сообщили, что серьезных нарушений общественного порядка на голосовании в субъектах РФ не зафиксировано.

Сентябрьские выборы в России проходили в три дня, чтобы развести потоки людей и минимизировать риск заражения коронавирусом, как это было впервые опробовано на Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. В воскресенье, 13 сентября, был основной день, поскольку выборы проходили только на избирательных участках. К настоящему моменту голосование во всех регионах завершилось, идет подсчет голосов.