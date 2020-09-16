Песков сообщил об обсуждении переноса выборов на весну на экспертном уровне

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле нет четкой позиции о возможности перенести единый день голосования с сентября на весну. Пока эта тема обсуждается на экспертном уровне, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

7 сентября председатель Центризбиркома Элла Памфилова предложила перенести выборы с осени на апрель, так, чтобы единый день голосования приходился на школьные каникулы. Одновременно она предложила установить единые даты каникул для всех школ.

Многие избирательные участки традиционно открываются в школах. После голосования школы обычно закрывают на день для дезинфекции.

С осени 2020 года голосование на выборах может проходить в течение нескольких дней. В сентябре они проходили с 11 по 13 сентября, чтобы избежать скоплений людей на участках. Летом 2020 года был принят закон, который дает избиркомам право растягивать голосование на несколько дней, но не более чем на три дня. Практика многодневного голосования была опробована впервые на общероссийском плебисците по поправкам к Конституции.

Единый день голосования с 2006 года проходит в сентябре. Памфилова не раз говорила, что это не лучшее время для проведения выборов.