Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:48Заразились
на 16.09В России 1 079 519+5 670В мире 29 571 333+380 745

Песков сообщил об обсуждении переноса выборов на весну на экспертном уровне

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле нет четкой позиции о возможности перенести единый день голосования с сентября на весну. Пока эта тема обсуждается на экспертном уровне, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

7 сентября председатель Центризбиркома Элла Памфилова предложила перенести выборы с осени на апрель, так, чтобы единый день голосования приходился на школьные каникулы. Одновременно она предложила установить единые даты каникул для всех школ.

Многие избирательные участки традиционно открываются в школах. После голосования школы обычно закрывают на день для дезинфекции.

С осени 2020 года голосование на выборах может проходить в течение нескольких дней. В сентябре они проходили с 11 по 13 сентября, чтобы избежать скоплений людей на участках. Летом 2020 года был принят закон, который дает избиркомам право растягивать голосование на несколько дней, но не более чем на три дня. Практика многодневного голосования была опробована впервые на общероссийском плебисците по поправкам к Конституции.

Единый день голосования с 2006 года проходит в сентябре. Памфилова не раз говорила, что это не лучшее время для проведения выборов.

Дмитрий Песков Элла Памфилова Центризбирком

Новости по теме

Новости

Путин и Лукашенко не обсуждали поставки нового вооружения в Белоруссию

Адвокаты Марцинкевича попросили Бастрыкина возбудить дело по статье об убийстве

Минфин предложил отменить льготу по НДПИ для "Роснефти" и еще двух компаний

Кэшбэк за туры по России планируют увеличить до 50 тыс. рублей

Кэшбэк за туры по России планируют увеличить до 50 тыс. рублей

Решетников допустил возврат РФ к докризисному уровню к III кварталу 2021 г.

Мишустин дал сигнал о неизбежном повышении налогов для доходных отраслей

Мишустин дал сигнал о неизбежном повышении налогов для доходных отраслей

Мишустин заявил, что экономика РФ в конце 2021 г. перейдет к устойчивому росту

Дума приняла закон, который упрощает выдачу Белоруссии госкредита

Кредит для покупки дорогостоящей вещи берут почти 30% россиян

Кредит для покупки дорогостоящей вещи берут почти 30% россиян
Пандемия коронавируса

РФПИ договорился о клинических исследованиях COVID-вакцины в Индии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');