Памфилова предложила найти разумную альтернативу трехдневному голосованию

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на этапе внесения не будет комментировать поступивший в Думу законопроект депутатов от "Справедливой России" о запрете трехдневного голосования, но предлагает авторам поправок придумать разумную альтернативу тому, что они хотят отменить.

"Пока я бы просто единственное, что могла пожелать всем инициаторам предложений по этому поводу, - хорошенько продумывать последствия своих инициатив, и уж если предлагать, то предлагать какую-то разумную альтернативу, которая бы снимала те проблемы, которые есть", - сказала она.

По ее прогнозу, сейчас подобные предложения "будут сыпаться, как из рога изобилия", поэтому в ЦИК пока комментировать их не будут.

"Если в Думе дойдет до серьезного обсуждения этого вопроса, вот тогда мы и выскажем свои конкретные предложения", - добавила председатель ЦИК.

Ранее 17 сентября группа депутатов от "Справедливой России" во главе с председателем фракции Сергеем Мироновым внесли в палату законопроект № 1022658-7 об отмене закона, который разрешил избиркомам проводить голосование на выборах и референдумах в течение нескольких, но не более трех дней, и обустраивать участки вне помещений.

Авторы поправок считают, что на минувших выборах трехдневное голосование было оправдано в условиях пандемии, но избирательный процесс оказался неконтролируемым для наблюдателей и камер, "что не позволяет с достоверностью утверждать отсутствие нарушений избирательного законодательства в ходе реализации избирательного процесса". Единый день голосования в сентябре 2020 года растянули на три дня по постановлению Центризбиркома. Для следующих выборов такие решения будут приниматься уже в соответствии с федеральным законом.

Миронов ранее обещал раскритиковать новый закон на встрече лидеров думских фракций с президентом Владимиром Путиным.

Оппозиция пыталась обжаловать постановление ЦИК о применении закона в Единый день голосования в сентябре 2020 года в Верховном суде. Суд не принял к рассмотрению иски представителей КПРФ и кандидатов в депутаты от проекта "Объединенные демократы", мотивировав отказ тем, что в иске оспаривается федеральный закон (ФЗ-67), дающий ЦИК право урегулировать досрочное голосование.