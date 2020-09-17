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В Думу внесен законопроект об отмене многодневного голосования на выборах

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты "Справедливой России" в четверг внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отменить практику голосования на выборах в течение нескольких дней.

Документом (1022658-7) предлагается признать утратившим силу закон (267-ФЗ), позволивший проводить голосование на выборах и референдумах в течение нескольких (не более трех) дней и организовывать места для голосования вне специальных помещений.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, использование предусмотренной законом практики на прошедших с 11 по 13 сентября выборах (Единого дня голосования) было оправдано в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, но в то же время сделало избирательный процесс неконтролируемым для наблюдателей и камер, "что не позволяет с достоверностью утверждать отсутствие нарушений избирательного законодательства в ходе реализации избирательного процесса".

Законопроект был внесен группой депутатов "Справедливой России", среди авторов - глава партии Сергей Миронов.

Как сообщалось ранее, лидер справедливороссов планирует обсудить возможность отмены многодневного голосования на встрече глав фракций Госдумы с президентом РФ Владимиром Путиным, которая должна пройти в "первую декаду октября".

Закон о многодневном голосовании

31 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней. Решение о многодневном голосовании может быть принято не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов, таким образом, трехдневное голосование можно будет проводить уже на следующих за сентябрьскими выборами.

В отношении выборов в Госдуму соответствующие решения о многодневном голосовании принимается ЦИК РФ. По выборам другого уровня решение принимается избирательной комиссией, организующей выборы, референдум.

Ряд представителей оппозиции также пытались обжаловать постановление ЦИК о применении закона в Единый день голосования в сентябре 2020 года в Верховном суде. Суд не принял к рассмотрению иски представителей КПРФ и кандидатов в депутаты от проекта "Объединенные демократы", мотивировав отказ тем, что в иске якобы оспаривается федеральный закон (ФЗ-67), дающий ЦИК право урегулировать досрочное голосование.

Справедливая Россия Госдума

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