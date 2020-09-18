Парусник XIX века обнаружен на дне Керченского пролива

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Подводная археологическая экспедиция Севастопольского государственного университета (СевГУ) обнаружила в Керченском проливе затонувший деревянный парусный корабль XIX века, сообщила в пятницу пресс-служба вуза.

"В первое погружение сразу были идентифицированы мачта и остатки борта. Судно снаружи имело латунную обшивку, в связи с чем было высказано предположение, что оно могло быть военным", - говорится в сообщении.

Уточняется, что затонувший парусник в 200 м от берега обнаружил магистрант программы "Морская археология" университета Сергей Родионов. По его словам, в ближайшее время исследователи займутся детальной фото- и видеосъемкой находки, а если позволят погода и прозрачность воды, сделают цифровую модель кораблекрушения методом фотограмметрии.

После этого информация об объекте будет передана в управление госохраны культурного наследия администрации Краснодарского края для постановки на государственный учет.

Подводная археологическая экспедиция СевГУ проходит у побережья Таманского полуострова в Керченском проливе с начала сентября. Основная задача исследований - поиск объектов археологического наследия в акватории мыса Кротки, в месте предполагаемой локализации древнегреческого города Корокондама.